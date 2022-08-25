Sadr Hareketi’nden Kazimi’ye sert eleştiri

HABER MERKEZİ

Sadr Hareketi, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin görevini gerektiği gibi yerine getirmediğini açıklayarak, Kazimi’nin kabinesine eleştiriler yöneltti.

Sosyal medyada ‘Liderin Bakanı’ sıfatını kullanan Sadr Hareketi adına açıklamalarda bulunan Salih Muhammed el-Iraki hesabı, Irak Parlamentosu’nun görevlerini yerine getirmediğini kaydederek, Başbakan Mustafa Kazimi’yi eleştirdi.

Açıklamada, Iraklı siyasi taraflar şiddetle eleştirilirken, siyasi partilerin sadece konumlarıyla ilgilendikleri vurgulandı.

Irak Parlamentosu’nun eleştirildiği açıklamada, “Parlamento anayasal görevlerini yerine getirmedi. Milletvekilleri partilerinin çıkarları için çalışıyor. Bağımsız milletvekilleri de çeşitli partiler tarafından sömürülüyor” denildi.

Kazimi ve hükümetinin eleştirildiği açıklamada, “Bazı siyasi partilerin övdüğü ve ilgili olarak nitelendirdiği Başbakan, görevlerini gerektiği gibi yapamıyor. Kabine bakanları ise yolsuzluk ve işlerini yürütmedeki yetki eksikliği arasında sıkışmış durumda” ifadelerini kullandı.

Irak yargısının eleştirildiği açıklamada, “Yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkacağından korktukları için mahkemelerin görevlerini yerine getirmesini engelliyorlar. Irak'ta yasa sadece yoksullara uygulanır. Yolsuzlukçu insanlar yasaları ve anayasayı ihlal etti” denildi.

Sadr Hareketi destekçileri, geçtiğimiz Salı günü Irak Yüksek Yargı Konseyi’nin önünde Konsey’in feshedilmesi talebiyle eylem yapmıştı.

Konsey, Sadr Hareketi’nin protestolarını kınayarak, Irak mahkemelerinin tüm çalışmalarını askıya alma kararı almıştı.