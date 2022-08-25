Yaşam

Şırnak’ta aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Şırnak'ta gölgesinde otururken, kayan tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
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Şırnak
Şırnak
kürdistan Şırnak tır

HABER MERKEZİ

Şırnak’ta Namaz Dağı mevkiinde Ahmet Ökmen yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır yokuşu çıkamadı.

Ökmen, yakınlarda bulunan tanıdıklarından yardım istedi.

Bu sırada Ökmen, tırda bulunan oğlu ve diğer bir kişi ile araçtan indi.

Gölgesinde oturup yardım bekledikleri tırın aniden kayması sonucu iki kişi kaçarken, Ökmen ise aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen Ökmen'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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