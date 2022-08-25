Politika

Kürdistan Anti-Terör: Türk üssüne füzeli saldırı düzenlendi

Kürdistan Anti-Terör, Musul yakınlarındaki Türk üssüne 9 füzeyle saldırı düzenlendiğini bildirdi.
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Füzelerin ateşlendiği araç
Füzelerin ateşlendiği araç
kürdistan Zelikan Askeri Üssü Türk askeri üssü Kürdistan Anti-Terör

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti-Terör’den yapılan açıklamaya göre, Musul’un Başika kasabası yakınlarında bulunan ve Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu Zelikan Üssü’ne bugün saat 13.50 sıralarında 9 Grad füzesi atıldı.

Füzelerin, Fazliye ve Kanune köyleri arasındaki bölgeden ateşlendiği kaydedildi.

Füzeler üssün yakınlarına düşerken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Füzelerin ateşlendiği kamyonetin, fırlatmanın etkisiyle alev alarak yandığı bilgisi paylaşıldı.

Musul’un, merkezini oluşturduğu Ninova vilayeti sınırlarında yer alan Başika kasabasındaki Türk üssü, DAİŞ’in 2014 yılında Irak’a girmesi sonrası Irak’ın talebi üzerine kuruldu. Üs sık sık saldırıların hedefi oluyor.

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