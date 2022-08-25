Erdoğan’dan Rojava’yla ilgili mesaj: Operasyonlar devam edecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta “Malazgirt Zaferi”nin 951. Yıldönümü etkinliğinde konuştu.

Konuşmasında Rojava ve Suriye’ye yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum” mesajını verdi.

Operasyonlara devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, “Kendileri diledikleri zaman harekat düzenleyerek bize 'sakın ha' diyenlerin riyakarlıklarının farkındayız. Bu operasyonlara devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız, kimsenin toprağında gözümüz yoktur” şeklinde konuştu.