Politika

Rusya: Ukrayna’da askeri treni hedef aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Chaplyne kasabasındaki istasyonda askeri treni hedef aldığını bildirdi.
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dünya Chaplyne Rusya Ukrayna Tren istasyonu

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Dnipropetrovska eyaletine bağlı Chaplyne kasabasında füzelerin isabet ettiği alanda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna yönelik Rus ordusunun dün düzenlediği füze saldırısında ölü sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

Timoşenko, saldırı sonucunda 31 kişinin de yaralandığını söyledi.

Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna dün Rus güçlerce füze saldırısı düzenlenmiş, Ukraynalı yetkililer saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

RUSYA: SİVİLLERİ HEDEF ALMADIK

Rusya ise Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı eylemde sivilleri hedef almadıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin tren istasyonunda bir askeri trene operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bir füzenin, doğu Donbas bölgesindeki cephe hattına silah teslim etmek üzere yola çıkan bir askeri treni vurduğu kaydedildi. 

Ayrıca Ukrayna'nın Poltava ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki hava üslerine yönelik saldırılarda 8 Ukrayna savaş uçağının imha edildiği ifade edildi.

Bu, son haftalarda Ukrayna hava kuvvetleri için en ağır kayıplardan biri oldu.

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