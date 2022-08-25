HDP öncülüğündeki 6'lı masa ittifakın adını belirliyor

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T24’ün haberine göre Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) "en geniş demokrasi ittifakı" arayışı ile başlattığı toplantılarda sona gelindi.

Yarın toplanacak HDP ve bileşenleri ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu toplantıda yol haritası ile ittifakın adını karara bağlayacak.

İttifakı geniş bir toplantıyla kamuoyuna eylül ayında duyuracaklarını açıklayan Tuncer Bakırhan, “Yarınki toplantıda Türkiye’nin temel meselelerini, ittifakın adını, nasıl genişleyeceğimizi karara bağlamaya çalışacağız. Eylül ayında da bir aksilik olmazsa İstanbul’da deklere edeceğiz” dedi.

6'lı masa yeni ismiyle kendisini deklere ettikten sonra genişleme çalışmalarına devam edecek.

İttifakın geçen günlerde kendisini deklere eden, seçim ve seçim sonrası için işbirliğini hedefleyen Sosyalist Güç Birliği (TKP, TKH, Sol Parti ve Devrim Hareketi) ile ortak zeminde buluşma arayışları da olacak.

Bu arada yarınki toplantı öncesi partililer bir araya geldi.

Toplantıya, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın yanı sıra Eş Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ile Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, SMF Sözcüsü Barış Kayaoğlu ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Mahir Gürz, Erdal Ataş, TÖP Sözcüsü Perihan Koca, Sözcüler Kurulu Üyeleri Pelin Kahiloğulları ile Tamer Doğan ve EHP Sözcüsü Özge Akman, Merkez Komite üyesi Hakan Öztürk katıldı.

Altı siyasi parti tarafından yapılan ortak açıklamada ilk kez “ittifak” denilmesi de dikkat çekti.

Toplantının sonuç metninde, “25 Ağustos’ta İstanbul’da, ülkemizin bugününde ve yarınında eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi temelinde bir değişimi yaratacak birlikteliği vurgulamak, siyasal ve toplumsal iradeyi güçlendirmek, kararlı duruşumuzu, mücadelemizi, dayanışmayı ve umudu büyüten yürüyüşümüzü şekillendirmek üzere bir kez daha bir araya geldik” denildi.

Metinde, “İnsanca çalışılacak ve yaşanacak bir düzen için; halkın ege-menliğine dayanan bir güçlü demokrasi için; Kürt sorununda barışçıl ve demokratik bir çözüm için; kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların eşitliği ve özgürlüğü için; doğanın ve kültürel varlıklarımızın korunması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Çağrımız tüm emekçilere, demokrasi, hak, hukuk, özgürlük, eşitlik mücadelesini yürüten bütün toplumsal hareketler, kurum, kuruluş ve yurttaşlaradır” ifadeleri yer aldı.

HALKEVLERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan söz konusu partilerin eş genel başkanları ve başkanları bugün İstanbul’da bir araya geldi. Yapılan toplantıya Halkevleri’nin temsilcileri katılmadı.

Halkevleri Örgütlenme Sekreteri Mustafa Eberliköse Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada İstanbul’da yapılan toplantıya “çekildikleri” için katılmadıklarını, Halkevleri olarak kendi programlarını oluşturduklarını ve buna dair çalıştıklarını söyledi.

Eberliköse önümüzdeki günlerde konuya dair detaylı açıklamanın Halkevleri Başkanı Nebiye Merttürk tarafından bir söyleşiyle kamuoyuna açıklanacağını belirtti.