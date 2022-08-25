Şarkıcı Gülşen, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

HABER MERKEZİ

Savcılık, Gülşen'in İstanbul'da verdiği bir konser sırasında sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şarkıcı Gülşen, evinden alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Gülşen tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gülşen'in 30 Nisan'da verdiği bildirilen bir konser sırasında sahnedeyken bir kişi hakkında söylediği, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri dün akşam sosyal medyada yayılmıştı.

Söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da #GülşenTuklansın diye etiket açılmıştı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı da Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır."

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de Gülşen hakkında, hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gülşen'i kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Gülşen'i "nefret suçu işlemekle" suçladı.

Çelik, "Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZKOÇ: ADALETİNİZ BATSIN

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

CHP Parti Meclisi üyesi ve Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, "Namaz kılmayanlar öldürülebilir diyenler için soruşturma var mı! Oruç tutmayanlar sopalansın diyenler için soruşturma var mı!" ifadelerini kullandı.

“MAKSADINI AŞAN BİR ESPRİ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından Gülşen'in tartışma yaratan imam hatip çıkışı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Özel, "İmam hatipleri CHP kurdu" derken, Gülşen'in maksadını aşan bir espri yaptığını söyledi:

"İmam Hatipler diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren; CHP döneminde yasa ile kurulmuş, dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eli ve denetimi ile öğretmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de şaka da olsa espri de olsa bu şekilde bir tanımlama yapılmamalı. Nasıl bir açıklama yapıldı tam bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisi olacağız."