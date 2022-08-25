CENTCOM: ABD güçlerine saldıran İran bağlantılı 4 milisi öldürdük

ERBİL (K24)

Dün Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, İran destekli milislerin Rojava’da ABD askerlerine roketli saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Yetkililer, milis gruba karşılık verildiğini söylemişti.

Bir açıklama da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldi.

Yazılı açıklamada, “Son 24 saatte içerisinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki görev gücümüze gerçekleştirilen roket saldırısına yanıt verdik. CENTCOM güçleri bölgedeki İran bağlantılı militanlara havadan ve karadan operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda 4 kişi öldü, 7 roketatar ise imha edildi” denildi.

Ayrıca açıklamada CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla’nın da değerlendirmelerine yer verildi.

Kurilla, “Askerlerimize yönelik her türlü saldırıya orantılı bir şekilde yanıt vereceğiz. Askerlerimize saldıran hiçbir grup cezasız kalmayacak. Halkımızı savunmak için gereken tüm önlemleri alacağız” dedi.