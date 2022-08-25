Politika

Şam rejimi: İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi

Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesine İsrail tarafından saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
suriye İsrail Şam Rejimi hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Esad rejimin El-Ahbariyye kanalının haberine göre, İsrail tarafından Hama'nın Misyaf bölgesine saldırı düzenlendi.

Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman hedeflere karşı koyuyor" ifadesi kullanıldı.

Misyaf bölgesinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esad rejimi, İsrail'in 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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