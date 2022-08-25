Politika

Kanada Kuveyt’teki askeri üssünü Ukrayna için İngiltere’ye taşıyor

Kanada, Kuveyt'te bulunan askeri üssünü, Ukrayna'ya daha fazla ve yakın destek vermek amacıyla İngiltere'ye taşıyacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Kanada Ukrayna kuveyt asker

HABER MERKEZİ

Kanada Genelkurmay Başkanı General Wayne Eyre'nin CBC'ye yaptığı açıklamaya göre, Kanada ordusunun Ortadoğu'daki terörle mücadele operasyonlarını ve Afrika'daki Birleşmiş Milletler barışı koruma misyonlarını destekleyen Kuveyt'teki hava müfrezesi İngiltere'ye taşınıyor.

Kanada'nın, Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmek için devam eden faaliyetlerinde kullandığı C-130J kargo uçakları ve yer destek birimleri İngiltere'ye nakledilecek.

Daha önce Ortadoğu ve Afrika görevlerine giden C-130 taktik hava müfrezesi, İskoçya'da konuşlandırıldıktan sonra Ukrayna yoğunluklu olarak eski görevlerine de devam edecek.

Kanada Genelkurmay Başkanı Eyre, ülkesine ait askeri kargo uçaklarının, şubat ayında başlayan Ukrayna krizinden buna fazla mesai yaptığını hatırlatarak, Doğu Avrupa'daki noktalara taşınan insani yardım, askeri donanım ve mühimmatın buralardan Ukrayna'ya aktarılabildiğini hatırlattı.

CBC'nin haberine göre, taktik hava müfrezesinin bir parçası olmamasına rağmen, Kanada'nın askeri gözetleme uçaklarından bir CP-140 Aurora da Kuzey İngiltere ve Kuzey Atlantik üzerinde devriye geziyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv