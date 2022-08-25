Kanada Kuveyt’teki askeri üssünü Ukrayna için İngiltere’ye taşıyor

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Kanada Genelkurmay Başkanı General Wayne Eyre'nin CBC'ye yaptığı açıklamaya göre, Kanada ordusunun Ortadoğu'daki terörle mücadele operasyonlarını ve Afrika'daki Birleşmiş Milletler barışı koruma misyonlarını destekleyen Kuveyt'teki hava müfrezesi İngiltere'ye taşınıyor.

Kanada'nın, Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmek için devam eden faaliyetlerinde kullandığı C-130J kargo uçakları ve yer destek birimleri İngiltere'ye nakledilecek.

Daha önce Ortadoğu ve Afrika görevlerine giden C-130 taktik hava müfrezesi, İskoçya'da konuşlandırıldıktan sonra Ukrayna yoğunluklu olarak eski görevlerine de devam edecek.

Kanada Genelkurmay Başkanı Eyre, ülkesine ait askeri kargo uçaklarının, şubat ayında başlayan Ukrayna krizinden buna fazla mesai yaptığını hatırlatarak, Doğu Avrupa'daki noktalara taşınan insani yardım, askeri donanım ve mühimmatın buralardan Ukrayna'ya aktarılabildiğini hatırlattı.

CBC'nin haberine göre, taktik hava müfrezesinin bir parçası olmamasına rağmen, Kanada'nın askeri gözetleme uçaklarından bir CP-140 Aurora da Kuzey İngiltere ve Kuzey Atlantik üzerinde devriye geziyor.