Politika

Biden ve Zelenskiy’den Rusya’ya çağrı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptıkları telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm kontrolünün Ukrayna'ya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (IAEA) verilmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu.
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Zaporijya Nükleer Santrali
Zaporijya Nükleer Santrali
dünya ABD Joe Biden Ukrayna Volodimir Zelenskiy Beyaz Saray Karine Jean-Pierre Zaporijya Nükleer Santrali IAEA

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray, Biden ve Zelenskiy'nin bugün telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Biden'ın Zelenskiy'yi, Ukrayna'nın bağımsızlık günü nedeniyle kutladığı ve Ukrayna halkının 6 aydır gösterdiği direnci hayranlıkla izlediğini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, "Biden, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü belirtti ve dün duyurulan 3 milyar dolar da dahil devam eden güvenlik yardımları konusunda Zelenskiy'ye bilgi verdi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm kontrolünün Ukrayna'ya ve IAEA'ya verilmesi için Rusya'ya çağrıda bulunduğu aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DAN "NÜKLEER SANTRALLER, SAVAŞ ALANI OLAMAZ" AÇIKLAMASI

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de düzenlediği günlük basın toplantısında, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, "Bir nükleer santral hiçbir zaman bir savaş alanı olmamalıdır. Rusya, santralin çevresinde askerden arındırılmış bölge kurulmasına razı olmalı ve en yakın zamanda burayı IAEA'nın uluslararası güvenlik denetimine bırakmalıdır" diye konuştu.

 

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