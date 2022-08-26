Macron: Ukrayna’daki savaşı durdurmak için ortak gerekçe bulunmalı

HABER MERKEZİ

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Cezayir'e gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Muradiye Sarayı'nda görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna’da devam eden savaşa değinen Macron, “Bu konuyu Cumhurbaşkanı Tebbun ile gündeme getirdik ve tartışmaya devam edeceğiz. Saldırgan askeri eylemlerle Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ihlal ediliyor. Ve Cezayir'in diğer ülkelere ve onların egemenliğine saygı duyduğunu biliyorum, bu yüzden (aramızdaki) çatışmayı sonlandırıyoruz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, “Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ortak bir gerekçe bulunmalıdır” diye konuştu.

Ukrayna'daki durumun çok sayıda krizi de beraberinde getirdiğini vurgulayan Macron, yaşananların dünyayı ve özellikle Afrika kıtasını derinden istikrarsızlaştırdığını belirtti.

Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının kıtlık riskini artırdığını da kaydeden Macron, “Sorumluluğumuz bunları birlikte çözmektir” dedi.

MACRON, IAEA BAŞKANI GROSSI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Cezayir ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Savunma Bakanı Sebastian Lecornu eşliğinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Görüşmede Macron, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik tehdidinden derin endişe duyduğunu aktardı. Fransız Cumhurbaşkanı, Grossi'nin bu konuda gösterdiği çabalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

IAEA misyonunun Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenlik durumunu incelemek üzere mümkün olan en kısa sürede bölgeye gönderilmesine yönelik desteğini yineleyen Macron, ayrıca İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin çözümü için Fransa ve ortaklarının desteğini Grossi'ye sundu.

IAEA DELEGASYONUNUN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ZAPORIJYA'DA OLMASI BEKLENİYOR

Ayrıca IAEA Başkanı Grossi, France 24'e yaptığı açıklamada, ajans bünyesindeki bir delegasyonun, ilerleyen günlerde Zaporijya Nükleer Santrali'ne gitmesinin çok muhtemel olduğunu aktardı.

Müzakerelerin zorlu geçtiğine dikkati çeken Grossi "Gitmemiz gerekiyor ve emin olun Ajans çok yakında orada olacaktır" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda olan Zaporijya, 3 bin 700 megavat kapasiteli 6 nükleer reaktörüyle Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.