Biden: Suriye’de İran bağlantılı hedeflere yönelik operasyon emri verdim

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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde İran destekli milislere yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye mektup yazdı.

Biden, söz konusu mektubunda “ABD içinde ve dışında Amerikan vatandaşlarını koruma sorumluluğumla tutarlı olarak ve ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarları doğrultusunda operasyon emrini verdim” dedi.

Biden, hafta içinde gerçekleştirilen operasyonların ABD ve ortaklarına yönelik bir dizi saldırıyı sekteye uğratmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

İRAN’DAN ABD’YE SUÇLAMA

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani yaptığı açıklamada, ABD'nin operasyonunun Suriye halkına yönelik olduğunu söylerken, Washington’u Suriye'nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı.

Suriye hükümeti ise operasyonla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

CENTCOM: ABD GÜÇLERİNE SALDIRAN İRAN BAĞLANTILI 4 MİLİSİ ÖLDÜRDÜK

Dün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerimize yapılan roketli saldırıların ardından, CENTCOM kuvvetleri bölgedeki İran destekli militanlara AH-64 Apache helikopterleri, AC-130 silahlı helikopterler ve M777 toplar ile saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar sonunca 4 düşman kuvveti öldürülmüş ve 7 düşman roketatarı yok edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan CENTCOM Komutanı Erik Kurilla da yaptığı yazılı açıklamada, ABD askerlerine yönelik saldırılara gerekli karşılığın verileceğinin altını çizerek, "Hiçbir grup fütursuzca bizim askerlerimize saldıramayacaktır. Halkımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız" demişti.

ABD'nin Deyr ez-Zor'daki Yeşilköy ve Conoco isimli üslerine yönelik önceki gün akşam saatlerinde roketli saldırı olmuştu.

CENTCOM, saldırıda ABD'li askerlerin hafif yaralandığını ve olayın sorumlusunun bölgedeki İran destekli gruplar olduğunu duyurmuştu.

YEŞİLKÖY'DEKİ ÜSSE 16 AĞUSTOS'TA DA SALDIRI OLMUŞTU

Uluslararası Koalisyon Güçleri, 16 Ağustos'ta yerel saatle 21.00 sularında Deyr ez-Zor'daki Yeşilköy üssüne konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, CENTCOM ise 23 Ağustos'taki açıklamasında saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.