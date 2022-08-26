Politika

Mahmur’da DAİŞ operasyonu: 1 ölü, 2 yaralı

Mahmur’da DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda bir örgüt mensubunun öldürüldüğü, iki kişinin de yaralı olarak yakalandığı bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Mahmur Musul DAİŞ Operasyon

HABER MERKEZİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, idari olarak Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetine bağlı olan Mahmur ilçesi kırsalında varlık göstermeye başlayan ve zaman zaman güvenlik güçlerine saldıran DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda bir teröristin öldürüldüğü aktarılan açıklamada, 2 DAİŞ mensubunun da yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda DAİŞ’e ait çok sayıda sahte evrak, kimlik, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Terör örgütü DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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