Dolar bu yılın rekorunu tazeledi

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Güne yükselişle başlayan dolar, sabah saatlerinden bu yana 18,18 seviyesinin biraz üzerinde işlem görüyor.

Reuters haber ajansına göre dolar, Amerikan Merkez Banakası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) son bir haftada attığı adımların etkisiyle zirvedeki yerini koruyor.

Dolar/TL TCMB'nin faiz indirimi sonrası geçen bir haftada 17,97 seviyesinden en yüksek 18,1775 seviyesine kadar yükselmişti. TL faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1.14 değer kaybetmiş oldu.

Dolar, Powell’ın 17.00’deki para politikası sıkılaştırması planına dair ipuçları vermesi beklenen konuşmasının öncesinde euro ve sterlin karşısında da geçtiğimiz günlerde elde ettiği kazanımlarını koruyor.

Kümülatif olarak TL Nisan sonundan beri yüzde 18,25; yılbaşından beri yüzde 27,5; son 1 yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL'nin toplam değer kaybı geçen yıl yüzde 40'ın üzerindeydi.