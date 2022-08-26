ABD’den Şam-Ankara temaslarıyla ilgili ‘Desteklemiyoruz’ mesajı

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Ankara'dan gelen Şam ile diyalog ve temas mesajlarının ardından, Washington yönetimi ilk kez konuya dair açıklama yaptı.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri normalleştirmesini desteklemediklerini belirtti.

Patel, "ABD'nin Esad rejimi ile diplomatik ilişkileri iyileştirme niyeti yok" dedi.

“REHABİLİTE ÇABALARINA DESTEK BEYAN ETMEYECEĞİZ”

Patel, "Türkiye'nin dışişleri bakanı, ülkenin Suriye hükümeti ile diyalog için hiçbir ön koşulu olmadığını söyledi. ABD bu retoriğe nasıl bakıyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"ABD yönetimi, Beşar Esad'ı normalleştirme veya rehabilite etme yönündeki çabalara destek beyan etmeyecektir. ABD'nin Esad rejimi ile diplomatik ilişkileri iyileştirme niyeti yok ve diğer ülkelerin ilişkileri normalleştirmesini de desteklemiyoruz."

“SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRMAYACAĞIZ”

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını da söyleyen Patel, "Siyasi bir çözüme yönelik gerçek ve kalıcı bir ilerleme sağlanana kadar Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayacağız ve Suriye'nin yeniden inşasına karşı tutumumuzu değiştirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizim Esad'ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” açıklamasında bulunmuştu. Şam ile Ankara arasında diyalog gündemine ilişkin konuşan Çavuşoğlu ise, istihbarat servisleri üzerinden temaslar olduğunu belirtmişti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön koşulu olmadığını söylemişti.

Bu hafta başında, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise şöyle konuşmuştu:

"Biz herhangi bir şart koşmayacağız, ancak ilişkilerin savaşın başlangıcından önceki haline dönmesi için Suriye topraklarında Türk işgalinin bitmesi gerekiyor."