Yaşam

‘2100’e kadar bazı bölgeler yaşanamayacak hale gelecek’

Bilim insanlarının tahminine göre, 2100 yılına kadar bazı bölgeler tehlikeli sıcaklıklarla karşı karşıya kalacak ve yaşanamayacak bölgelere dönüşecek.
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dünya küresel ısınma

HABER MERKEZİ

Dünya ısınıyor ve ekvator çevresindeki birçok bölgede yaşanabilirliği tehdit ediyor.

Bu aşamada, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 2 derece üzerinde sınırlayabilsek bile, yeni tahminler Hindistan, Arap yarımadası ve Sahra altı Afrika dahil olmak üzere tropik ve subtropiklerin, 2100 yılına kadar dünyanın çoğu gününde tehlikeli derecede sıcak sıcaklıklarla karşılaşacağını gösteriyor.

Bu arada dünyanın orta enlemleri, en azından her yıl yoğun ısı dalgaları yaşayacak.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde, araştırmacılar yüzyılın sonuna kadar tehlikeli ısı dalgalarında 16 kat artış öngörüyor.

Isınmayı sanayi öncesi sıcaklıkların 1,5 derecenin altına düşürmemiz için öngörülen olasılık açısından yaklaşık yüzde 0,1.

Her ihtimalde, araştırmacılar dünyanın 2050 yılına kadar 2 derece ısınmayı aşacağını ifade ediyor.

Bu durumda, araştırmacılar "aşırı derecede tehlikeli ısı stresi, Sahra altı Afrika'da, Arap yarımadasının bazı bölümlerinde ve Hint alt kıtasının çoğunda iklimin düzenli bir özelliği olacak" diyor. (Kaynak: Sciencealert)

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