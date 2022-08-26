Nureddin Nebati’den ABD’nin TÜSİAD’a gönderdiği mektupla ilgili açıklama

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Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a gönderdiği mektup üzerine Twitter’dan açıklama yaptı.

Nebati, "Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor" dedi.

Nebati, şunları söyledi:

"Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz.

“Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek” diyen Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

“ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor."

TÜSİAD BAHSİ GEÇEN MEKTUPLA İLGİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, ilgili mektubun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığı bilgisi verilmişti.

Açıklama şu şekilde:

"24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30’dan fazla ülke Rusya’ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır."

ABD'NİN MEKTUBU

WSJ'nin ilk olarak duyurduğu habere göre ABD Hazine Bakanlığı Yardımcısı Wally Adeyemo Amerikan Ticaret Odası'na 22 Ağustos'ta bir mektup gönderdi. Mektupta, "Türk şirketlerinin yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları halinde yaptırımlara maruz kalma riskinin olduğu" ifade edildi.

Adeyemo'nun aynı mektubu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) de gönderdiği belirtilmişti.

Mektupta, "ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımlarının riski altındadır" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

Adeyemo'nun "Rusların Türkiye'yi ABD ve 30 ülke tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçmak için kullandığına dair endişelerini dile getirdiği" de belirtildi.