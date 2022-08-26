Politika

ABD Başkanı’ndan 'yarı faşizm' vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, Demokratların önümüzdeki seçimlerde Kongre'de kontrolü elinde tutması ve ülkeyi Cumhuriyetçilerin "yarı faşizminden" kurtarması gerektiğini söyledi.
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ABD Joe Biden Donald Trump Demokratlar Cumhuriyetçiler Faşizm

HABER MERKEZİ

Maryland eyaletinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde konuşan Joe Biden, Demokratları bu amaç için mücadele etmeye ve oy vermeye çağırdı.

Eski Başkan Donald Trump'ın liderliğindeki Cumhuriyetçileri, "öfke, şiddet, nefret ve bölünmenin" partisi olarak nitelendiren Biden, "Biz ileriye doğru farklı bir yol seçtik: birlik, umut ve iyimserliğin geleceği" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, 8 Kasım'da bu iki vizyon arasında bir seçim yapılacağını ve Demokratların kendi davalarını Amerikan halkına net bir biçimde anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Trump'ın, "Amerika'yı Yeniden Yüceltin" (Make America Great Again) sloganını ve MAGA markasını "aşırı" olarak nitelendiren Demokrat partili Biden, "Bu sadece Trump değil, bu partinin temelini oluşturan felsefenin tamamı. Şöyle diyebilirim; yarı faşizm gibi bir şey" diye konuştu.

Biden, seçmenlere seslenerek, "Kelimenin tam anlamıyla yeniden demokrasiyi kurtarmak için oy vermelisiniz" dedi.

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