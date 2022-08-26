ABD Başkanı’ndan 'yarı faşizm' vurgusu

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Maryland eyaletinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde konuşan Joe Biden, Demokratları bu amaç için mücadele etmeye ve oy vermeye çağırdı.

Eski Başkan Donald Trump'ın liderliğindeki Cumhuriyetçileri, "öfke, şiddet, nefret ve bölünmenin" partisi olarak nitelendiren Biden, "Biz ileriye doğru farklı bir yol seçtik: birlik, umut ve iyimserliğin geleceği" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, 8 Kasım'da bu iki vizyon arasında bir seçim yapılacağını ve Demokratların kendi davalarını Amerikan halkına net bir biçimde anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Trump'ın, "Amerika'yı Yeniden Yüceltin" (Make America Great Again) sloganını ve MAGA markasını "aşırı" olarak nitelendiren Demokrat partili Biden, "Bu sadece Trump değil, bu partinin temelini oluşturan felsefenin tamamı. Şöyle diyebilirim; yarı faşizm gibi bir şey" diye konuştu.

Biden, seçmenlere seslenerek, "Kelimenin tam anlamıyla yeniden demokrasiyi kurtarmak için oy vermelisiniz" dedi.