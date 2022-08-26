‘Rus casuslar Almanya’daki Ukraynalı askerleri takip ediyor’

HABER MERKEZİ

Spiegel'in haberine göre, Alman askeri güçleri, Ukraynalı askerlerin eğitim aldıkları iki ayrı bölgenin etrafında şüpheli araçlar tespit etti. Eğitim alanlarının üzerinde küçük droneların da uçtuğu, ancak bunların kısa süre içinde gözden kaybolduğu belirtildi.

İzlendiğinden şüphelenilen eğitim alanlarından birinin Ukraynalı askerlerin Alman yapımı PzH 2000 obüsleri kullanmayı öğrendikleri Rheinland Pfalz eyaletindeki Idar-Oberstein'da olduğu kaydedildi.

Bavyera eyaletindeki Grafenwöhr'de yer alan ve ABD askerlerinin Ukraynalılara Batı topçu sistemlerini kullanmayı öğrettikleri eğitim alanının da Rus casusluk faaliyetlerine hedef olan diğer bir bölge olduğu kaydedildi.

Spiegel'in haberinde, Rus istihbarat servislerinin Ukraynalı askerlerin cep telefonu verilerine erişebilmek için tarayıcı kullandıklarından da şüphe ediliyor.

ALMANYA'DAKİ RUS CASUSLUK FAALİYETLERİ

Almanya, şu ana kadar Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda şüpheliyi yargıladı. Geçtiğimiz yıl bir Alman mahkemesi, eski bir Çeçen komutanı Berlin'deki bir parkta vurarak öldürdüğü gerekçesiyle bir Rus'u ömür boyu hapse mahkum etmişti. Savcılık, cinayet emrinin Moskova'dan geldiğini savunmuştu.

Alman ordusunda yedek subay olarak görev yaparken Rus istihbarat servislerine bilgi aktardığı iddia edilen bir Alman vatandaşının da yargı süreci halen devam ediyor.