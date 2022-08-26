Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi gerçekleştirildi.
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avrupa UEFA Avrupa Ligi Grup maçları

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde belli oldu.

Grup maçları şu şekilde:

A Grubu: Arsenal, Psv Eindhoven, Bodo Glimt, Zürih

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Sheriff, 

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad,  

F Grubu: Lazio, Feyenoord, 

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, 

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

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