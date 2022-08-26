Kripto parayı yasaklayan Taliban 13 kişiyi tutukladı

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın Taliban yönetimi kripto parayı yasakladı.

Bloomberg'in haberine göre, Afganlılar servetlerini korumak ve değer kaybeden para birimlerine karşı korunmak için kripto paralara yönelmeye başladı.

Afganlıların kripto paralara yönelmesinin nedenlerinden biri yurtdışına para göndermeyi kolaylaştırması.

Bunun üzerine Herat'taki polis, "Merkez Bankası bize kripto para ticaretini durdurma emri verdi" dedi.

Tutuklanan 13 kişiyi kefaletle serbest bırakılırken, kripto para şirketleri de teker teker kapatılıyor.