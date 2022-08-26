80 Kürt sığınmacı Türkiye ile Yunanistan arasındaki sularda mahsur kaldı

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Aralarında çocuk, kadın ve hastaların bulunduğu 83 sığınmacı Yunanistan'dan İtalya’ya geçerken İyon Denizi’nde Yunan sularında mahsur kaldı. Sığınmacılar 4 gündür yolda olduklarını ve dün öğle saatlerinde teknelerinin motorunda çıkan arıza sonucu mahsur kaldıklarını söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre dünden beri Yunanistan makamlarını bilgilendirdiklerini aktaran sığınmacılar, kurtarılmaya dönük hiçbir girişimin olmadığını ve sadece Yunanistan Sahil Güvenliğine ait iki botun arada çevrelerinde dolandığını anlattı.

Yunanistan’a sığınma başvurusunda bulunmak istediklerini söyleyen 83 kişilik sığınmacı grubunda 15 çocuk ve 30 kadın bulunuyor. Grubun çoğunluğu Kürtlerden oluşuyor.

Sığınmacılar yaşadıkları baskı nedeniyle kaçmak zorunda olduklarını, Türkiye ve İran’a geri gönderilmekten korktuklarını söyledi. Aralarında kalp hastası olan iki kişinin sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi.

Bir sığınmacı, paylaştığı videoda yardım çağrısında bulunurken, şunları ifade etti:

"Şu an teknede 83 kişiyiz. Gördüğünüz gibi hepimiz üst üste oturmuşuz. Aramızda yaklaşık 30 kadın var. 15 çocuk var aramızda. İkisi hasta. Aramızda kalp rahatsızlığı olanlar var. Bizi almaları için Yunan polislerini bekliyoruz. Yemek yok, su yok..."

İYON DENİZİ'NİN AÇIKLARINA SÜRÜKLENİYORLAR

Kurtarılmayı bekleyen sığınmacılar rüzgâr ve akıntıyla beraber geceyi çaresizce denizde sürüklenerek geçirdi. Sabah saat 09.30 civarı konum bilgilerini tekrar gönderen sığınmacılar, kendilerini uzaktan izleyen bir sahil güvenlik botunun olduğunu not düştü. Sürüklenme nedeniyle konumları değişen sığınmacılar telefonlarının çekmemeye başladığını ve yardım çağrıları yinelemek için irtibat kurmakta zorlandıklarını da belirtti.

“BİR ŞEYLER YAPMALISINIZ”

Gece ve sabah belli aralıklara yapılan görüşmelerde sahil güvenliği tarafından sürekli izlendiklerini fakat kurtarılmadıklarını aktaran sığınmacılar son durumlarını şu sözlerle dile getirdi:

"Halen denizin ortasındayız. Polis etrafta dolaşıyor, gelip gidiyor. Kadın ve çocuklar iyi değiller. Bir şeyler yapmalısınız. Rüzgar almış götürüyor bizi. Dalgalar yükseliyor ve akşama kalırsak kötü olur.”

YUNANİSTAN MAKAMLARI: BULAMADIK

Yunanistan Sahil Güvenliği ise ülkenin batı tarafındaki Zakintos Adası’na yakın olan sığınmacıların kurtarılması için arandığında duruma kayıtsız kalarak Zakinthos Liman Otoritesi’ne yönlendirmede bulundu. Zakinthos Liman Otoritesi de Gazete Duvar'la görüşmesinde önce sığınmacıları bulmadıklarını belirtti; daha sonra konuyla ilgili hem sabahın beklenmesi, hem de Yunanistan sahil güvenliği yetkililerinin aranması gerektiğini söyledi.