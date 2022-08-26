Amedspor’a seyirci yasağı

DİYARBAKIR (K24)

Amedspor’un 2022-2023 sezonun ilk maçında Ispartaspor’la deplasmanda yapacağı maç ile ilgili taraftar yasağı getirildi.

Yasağın Isparta İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı ile alındığı belirtildi.

Amedspor tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Isparta İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı gereğince, 28.08.2022 tarihinde saat 20.00'de deplasmanda Ispartaspor ile oynayacağımız TFF 2. Lig Beyaz Grup 1'nci hafta müsabakasına misafir takım seyircisi alınmayacağı yazılı olarak kulübümüze tebliğ edilmiştir.”

Amedspor’un itirazına rağmen yasağın devam edeceği belirtilen açıklamada, “Ispartaspor ile seyirci yasağının kalkması adına yaptığımız görüşme neticesinde, Ispartaspor Kulübü, İl Güvenlik Kurulu ile görüşmüş ancak seyirci yasağının uygulanacağı kararı tekrar edilmiştir” denildi.