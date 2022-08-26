Politika

Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Federal Mahkeme’nin kararları anayasaya göre değil

Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin kararlarının anayasaya göre olmadığını bildirdi.
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kürdistan Doğal Kaynaklar Bakanlığı SOMO Irak Federal Mahkemesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Pazarlama Şirketi'nin (SOMO) açıklamasına yanıt verdi.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı, geçtiğimiz Salı günü yayınlanan SOMO’nun açıklamasını şiddetle kınadı.

23 Ağustos 2022'de SOMO, Kürdistan Bölgesi'ndeki ham petrol alıcıları ve tüccarları hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “SOMO'nun açıklaması, SOMO'nun uydurma ve yanıltıcı bilgilerinin bir damlası ve siyasi bir savaşın parçasından başka bir şey değil” denildi.

Açıklamada, “SOMO’nun savaşı, Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmeleri bozma ve önlerinde engeller yaratma girişimidir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, SOMO'nun açıklamasının, Federal Mahkeme tarafından Kürdistan Bölgesi'ne karşı benimsenen aynı politikanın bir uzantısı olduğu kaydedilirken, Irak Yüksek Federal Mahkemesi de eleştirildi.

“Federal Yüksek Mahkeme yoktur ve kararı bağlayıcı değildir” denilen açıklamada, “Bunun nedeni, Federal Yüksek Mahkemenin henüz Federal Anayasa'ya göre oluşturulmamış olmasıdır. Bu nedenle, kararlarının Irak'ta ve başka yerlerde yasal bir ağırlığı yoktur” ifadelerine yer verildi.

 

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