Politika

AB'den 'Zaporijya' uyarısı: Endişe verici

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun "aşırı derecede endişe verici" olduğunu bildirdi.
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avrupa Zaporijya Nükleer Santrali Josep Borrell AB

HABER MERKEZİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyada, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili açıklama yaptı.

Durumu "aşırı derecede endişe verici" şeklinde niteleyen Borrell, Rusya'nın hasarlı elektrik hatlarının tamirini ve santralin Ukrayna elektrik sistemine tam olarak bağlanmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Borrell ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının tesise gitmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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