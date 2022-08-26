Spor

Dalkurd uzatmalarda yıkıldı

Zor günler geçiren Dalkurd, Superettan Lig’in 21’inci haftasında kendi sahasında Brage’ye uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Dalkurd brage Superettan İsveç

HABER MERKEZİ

İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) oynayan Kürt takımı Dalkurd, bu hafta ligin iddialı takımlarından Brage’yi konuk etti.

Saat 20.00’da başlayan mücadelenin ilk yarısında iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve devreyi golsüz eşitlikle girildi.

Maçın ikinci devresinde, Seth Hellberg’in maçın 50’inci dakikasında attığı golle Brage, Dalkurd karşısında 1-0 öne geçti.

Dalkurd, eşitliği mücadelenin 69’uncu dakikasında Robin Deprem’le yakaladı.

Karşılaşmanın 84’üncü dakikasında Haron Ahmed Zubair’in gördüğü kırmızı kartla Dalkurd 10 kişi kaldı.

90+4’üncü dakikada Shkodran Maholli’nin attığı golle Brage, Dalkurd karşısında ikinci golü buldu ve skor 2-1 bitti.

Bu sonuçla 4 maçtır galibiyet alamayan Dalkurd 18 puanda kaldı, Brage ise puanını 37’ye çıkardı.

Dalkurd, geçtiğimiz geçen hafta Trelleborgs deplasmanında 4-2 mağlup olmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv