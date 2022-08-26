Dalkurd uzatmalarda yıkıldı

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İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) oynayan Kürt takımı Dalkurd, bu hafta ligin iddialı takımlarından Brage’yi konuk etti.

Saat 20.00’da başlayan mücadelenin ilk yarısında iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve devreyi golsüz eşitlikle girildi.

Maçın ikinci devresinde, Seth Hellberg’in maçın 50’inci dakikasında attığı golle Brage, Dalkurd karşısında 1-0 öne geçti.

Dalkurd, eşitliği mücadelenin 69’uncu dakikasında Robin Deprem’le yakaladı.

Karşılaşmanın 84’üncü dakikasında Haron Ahmed Zubair’in gördüğü kırmızı kartla Dalkurd 10 kişi kaldı.

90+4’üncü dakikada Shkodran Maholli’nin attığı golle Brage, Dalkurd karşısında ikinci golü buldu ve skor 2-1 bitti.

Bu sonuçla 4 maçtır galibiyet alamayan Dalkurd 18 puanda kaldı, Brage ise puanını 37’ye çıkardı.

Dalkurd, geçtiğimiz geçen hafta Trelleborgs deplasmanında 4-2 mağlup olmuştu.