Türk Dil Kurumu’ndan Kürtçe bölümü öğrencilerine burs

HABER MERKEZİ

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Kürt Dili ve Edebiyatı ile Zaza Dili ve Edebiyatı bölümlerinin içerisinde yer aldığı bölmünleri tercih eden öğrencilere burs verileceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, 2023 yılı burs başvurusu ilan metninde yer verilen ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere en düşüğü aylık 1.500 TL olmak üzere 4.000 TL’ye kadar lisans burs desteği verileceği belirtildi.

Bölümlerin arasında Kürt Dili ve Edebiyatı ve Zaza Dili ve Edebiyatı bölümleri de yer alıyor.

Burs başvuru şartlarının açıklanadığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk tercihi olarak yerleşenlerden başarı sıralaması ilk 1-1000 arası olanlara aylık 4 bin TL, 1001-5000 arasına 3 bin TL, 5001-15000 arasına 2 bin TL, 150001-30000 arasına ise 1.500 TL lisans bursu verilecek.

Ayrıca YKS ilan edilen bölümlere birinci sırada en yüksek puan ile yerleşenlere aylık 1.500 TL burs verilecek.

Buna göre, Kürt Dili ve Edebiyatı ile Zaza Dili ve Edebiyatı bölümlerine en yüksel puanla yerleşen öğrenciler aylık 1.500 lira burs almaya hak kazanmış olacak. Ayrıca ilk 15 ile 30 bin sıralamasında yer alıp da yine bu bölümleri tercih eden öğrenciler de burs almaya hak kazanacak.

Başvuru tarihi Kasım ayında yapılacak, burslar 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek.