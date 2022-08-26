Kerkük’te Kürt ve Araplar çiftçiler arasında kavga: Yaralılar var

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün doğusundaki Çexmaxe köyünde çok sayıda Arap çiftçinin Kürt çiftçilere saldırdığı ve çıkan kavgada yaralananların olduğu bildirildi.

K24’e konuşan Çexmaxe köyü muhtarı Kuyxa Omer Şaswar, “Köyümüze gelen Araplar işgalcidir ve 16 Ekim 2017'den sonra Kürt çiftçilerin 300 dönüm arazisini işgal etmişlerdir.

Köydeki Kürt vatandaşları aşağılamak ve korkutmak için gelmişlerdir” dedi.

İki taraf arasında çatışma çıktığını ve her iki taraftan da yaralıların olduğunu söyleyen Şaswar, “Kavgada silah kullanılmadı, sadece sopa kullanıldı. Araplar Kerkük yönetiminin desteğine sahipler ve iktidardalar. Sürekli olarak köyü tamamen terk etmemiz için bize baskı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Şaswar sözlerini şöyle sürdürdü:

“16 Ekim'den sonra ve Peşmerge'nin geri çekilmesiyle oluşan istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle köydeki 150 haneden sadece 7 hane kaldı. Biz köyü ve kimliğimizi savunuyoruz. Kürt liderliği ve Kürt temsilcileri bizi savunmak için ciddi çaba sarf etmelidir. Böylece köy tamamen boşaltılmamış olur.”