Macron: Türkiye’de Fransa düşmanlığı yapan ağlar var

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Macron, “İnkar edilse de 5 yıldır Afrika kıtası ve gençliğine yönelik yeni bir politika yürütüyoruz” dedi.

Macron, Fransa'nın Afrika'ya yönelik geçmişi nedeniyle eleştirildiğini ancak zaman alsa da kıtada ülkesine yönelik güven inşa edeceklerini belirtti.

“TEK BİR DÜŞMAN VAR, FRANSA. BUNDA HEPSİ BİRLEŞİYOR”

“Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa’nın bu nedenle hedefe konulduğunu” dile getiren Macron, siyasal İslamcı aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını belirtti.

Macron, ayrıca, “Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor" diye konuştu.

Fransız Cumhurbaşkanı, Afrikalı gençlerin kendisine sorunları basitçe açıklaması gerektiğini ve Fransa karşıtı fikre kapılmalarının doğru olmadığını kaydederek, “Belki de atalarınızın ve ebeveynlerinizin mücadelesi buydu ama şimdi Afrika'da size (Fransa hakkında) mesnetsiz şeyler öğretiliyor. Yanlış” ifadelerini kullandı.

Sorunların karşılıklı konuşarak aşılacağını söyleyen Macron, kendisinin Afrika'yı sömüren ailelerden ve nesillerden birine ait olmadığını ancak bu meseleyi çözmeye çalıştığını anlattı.