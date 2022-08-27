Politika

Medvedev: Ukrayna NATO’dan vazgeçse bile Rusya savaşı durdurmayacak

Medvedev, Ukrayna’nın NATO umudundan vazgeçmesi halinde dahi Moskova’nın askeri operasyonlarını durdurmayacağını belirtti.
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev (Foto: Reuters)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev (Foto: Reuters)
dünya Rusya Ukrayna NATO Dmitriy Medvedev

HABER MERKEZİ

Fransız haber kanalı LCI’ye konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Medvedev, Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile belirli koşullar altında görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Dmitry Medvedev, “Ukrayna için NATO'ya katılmaktan vazgeçmek, şu anda hayati önem taşıyor, ancak bu barışı sağlamak için yeterli değil. Rusya, hedefine ulaşana kadar harekâtı sürdürecek” dedi. 

İki taraf arasında daha önce yapılan müzakerelere değinen Medvedev, “Söz konusu müzakereler, olayların nasıl gelişeceğine bağlı olacak. Zelenskiy ile daha önce görüşmeye hazırdık” şeklinde konuştu.

Ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, şunları dile getirdi:

“HIMARS çoklu roketatar gibi Ukrayna'ya tedarik edilen ABD silahları, Rusya için henüz gerçek bir tehdit oluşturmuyor. Ancak ABD daha uzak mesafelerdeki hedefleri vurabilecek silahlar gönderirse, bu tehdit oluşturabilir. Bir füze 70 kilometrelik bir mesafeye fırlatıldığında, bu bir şeydir. Ama mesafe 300 ila 400 kilometre arasında olduğunda bu daha başka bir şeydir. Bu, Rus toprakları için doğrudan bir tehdit oluşturur.”

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