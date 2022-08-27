Politika

ABD’de ‘DAİŞ Eğitim Merkezi’ kurmakla suçlanan kişiye gözaltı

ABD Adalet Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, New Mexicolu bir adamın DAİŞ saflarında savaşmak isteyen insanlar için bir eğitim merkezi kurmaya çalışmakla suçlandığı belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD DAİŞ

HABER MERKEZİ

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre federal büyük Jüri, 23 Ağustos'ta Albuquerque şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Herman Levon Wilson'ı, New Mexico'da “DAİŞ Eğitim Merkezi” kurarak terör örgütüne maddi destek sağlamaya çalışmakla suçladı.

Açıklamada, merkezin kuruluş amacının DAİŞ ideolojisini öğretmek, taktik manevralar ve dövüş sanatları konusunda eğitim vermek, ayrıca örgüt adına ABD ve yurtdışında seyahat etmeye ve savaşmaya hazırlanan kişilere güvenli bir sığınak olarak hizmet etmek olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bilal Abdullah olarak da bilinen Wilson'un, DAİŞ için asker toplamayı teşvik eden ve örgütün gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yorumlar yapan çevrimiçi bir platformun yönetiminde de görev aldığı belirtildi.

Wilson'un avukatı Devon Fox, konuya ilişkin açıklama talebine herhangi bir yanıt vermedi.

Savcılar, temmuz ayında DAİŞ’e destek sağlamaktan dolayı hüküm giyen iki kişinin, Wilson tarafından örgüte dâhil edildiklerini söylediklerini aktardı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv