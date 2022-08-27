ABD’de ‘DAİŞ Eğitim Merkezi’ kurmakla suçlanan kişiye gözaltı

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ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre federal büyük Jüri, 23 Ağustos'ta Albuquerque şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Herman Levon Wilson'ı, New Mexico'da “DAİŞ Eğitim Merkezi” kurarak terör örgütüne maddi destek sağlamaya çalışmakla suçladı.

Açıklamada, merkezin kuruluş amacının DAİŞ ideolojisini öğretmek, taktik manevralar ve dövüş sanatları konusunda eğitim vermek, ayrıca örgüt adına ABD ve yurtdışında seyahat etmeye ve savaşmaya hazırlanan kişilere güvenli bir sığınak olarak hizmet etmek olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bilal Abdullah olarak da bilinen Wilson'un, DAİŞ için asker toplamayı teşvik eden ve örgütün gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yorumlar yapan çevrimiçi bir platformun yönetiminde de görev aldığı belirtildi.

Wilson'un avukatı Devon Fox, konuya ilişkin açıklama talebine herhangi bir yanıt vermedi.

Savcılar, temmuz ayında DAİŞ’e destek sağlamaktan dolayı hüküm giyen iki kişinin, Wilson tarafından örgüte dâhil edildiklerini söylediklerini aktardı.