İran güçleri bir Kürt kolberi daha öldürdü

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü'nün (Hengaw) raporuna göre, İran rejim güçleri dün Bane sınırında Kürt kolberlere saldırdı.

Söz konusu saldırı sonucunda iki çocuk babası 30 yaşındaki Rebwar Reşidi’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Reşidi’nin üçüncü çocuğunun da yakın zamanda doğacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Bane’de kalaşnikof silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 çocuk babası 37 yaşındaki Rahim Muhammedi adlı kolberin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hengaw’ın aktardığına göre, son 5 haftada Bane’de 5 Kürt kolber İran rejimi güçlerince öldürüldü.

Bu arada Kurdpa Haber Ajansı’nın aktardığına göre 2010-2020 yılları arasında 515 Kürt kolber öldürüldü, 986’sı saldırılar sonucu yaralandı.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.