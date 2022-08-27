Politika

Türkiye’den Macron’un sözlerine tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü yönündeki açıklamalarına Türkiye tepki gösterdi.
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dışişleri
türkiye Türkiye Dışişleri Bakanlığı Emmanuel Macron

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir’e yaptığı ziyarette, Türkiye menşeli ağların Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü söyledi.

Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa’nın bu nedenle hedefe konulduğunu vurgulayan Macron, “siyasal İslamcı” aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını belirtti.

Macron, ayrıca, “Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir’e yapmakta olduğu ziyaret sırasında diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizi hedef alan beyanlarda bulunması son derece talihsizdir.

Başta Cezayir olmak üzere Afrika’daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez.

Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği’nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye, hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirmekte, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkiler, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlemektedir."

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