İngiltere: Rusya saldırılarını artırabilir

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İngiltere Savunma Bakanlığı bugün Twitter’dan yayınladığı istihbarat bülteninde, Rusya’nın ele geçirdiği Donetsk şehrinin kuzeyinde bulunan Seversk ve Bakhmut kasabaları yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, Ukrayna'nın büyük bir karşı saldırı planladığı yönündeki spekülasyonların ortasında, Rusya'nın ilave Ukrayna birliklerini tuzağa düşürmek amacıyla Donbass'taki saldırılarını artırabileceği ifade edildi.

Rus kuvvetleri, Ukrayna kıyısındaki Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki toprakları kontrol ederken, çatışma, Donetsk ve Luhansk bölgelerini içeren doğu Donbass bölgesinde bir yıpratma savaşına dönüştü.

Rus TASS haber ajansı, Luhansk'taki Moskova yanlısı ayrılıkçı yetkililerden alıntıladığı haberinde, Ukrayna kuvvetlerinin doğu Donbass bölgesindeki Stakhanov kasabasında ABD tarafından tedarik edilen bir HIMARS fırlatıcısından yaklaşık on füze ateşlediğini söylediklerini bildirdi.

Kiev, Rus saldırılarına karşı koymak için ihtiyaç duyduğunu söylediği daha gelişmiş Batı askeri teçhizatı için defalarca çağrıda bulundu.