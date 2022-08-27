Politika

Bir ülkeden daha İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay

Çekya Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna onay verdi.
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dünya İsveç Finlandiya NATO NATO üyeliği Çekya

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın talebi Çekya Temsilciler Meclisi'nde ele alındı.

Yapılan oylamaya katılan 151 vekilden 135'i İsveç'in başvurusuna 'evet' oyu verirken, 4 vekil karşı oy kullandı. Finlandiya'nın başvurusu ise 4'e karşı 134 'evet' oyu ile kabul edildi.

Senato ve bakanlar kurulu tarafından daha önce onaylanan iki İskandinav ülkesinin başvurusunun onay süreci Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'ın imzası ile tamamlanmış olacak.

Miloş Zeman daha önce yaptığı açıklamalarda iki ülkenin NATO üyeliğine olumlu baktığını söylemişti. 

İsveç ve Finlandiya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak NATO üyeliği talep etmişti. NATO önceki ay iki ülkenin katılım protokolünü imzalamış böylelikle üyelik süreci başlamıştı. 

Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için ittifakı oluşturan tüm devletlerin parlamentolarında üyeliği onaylaması gerekiyor.

 

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