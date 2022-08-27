Benzine indirim geliyor

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.