Kazimi: Çatışma olursa durum kontrolden çıkar

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Irak’taki siyasi krizle ilgili uyarıda bulunarak, çatışmanın olması durumunda durumun kontrolden çıkacağını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı İslam Konferansı'nda konuşan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Irak’taki siyasi sorunun çözülmemesi ve bir takım siyasi grupların müzakere için bir araya getirilememesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kazimi, “Bu siyasi çatışma, Irak devletinin toplumsal barışını ve istikrarını tehdit ediyor ve ilerlemeyi engelliyor” dedi.

Irak'taki durumun hassasiyetine değinen Kazimi, Irak halkının durumdan endişe duyduğuna dikkat çekerek uyardı: "Bir çatışma olursa durum kontrolden çıkar ve patlar, bu yüzden tüm yurtseverleri uzlaşmaya ve farklılıklarını bir kenara bırakmaya çağırıyorum. Çünkü Irak hepimizden daha büyük” ifadelerini kullandı.

"Irak'taki siyasi kriz karşılıklı güven ile çözülecektir. Taraflar arasındaki güveni yeniden tesis etmeliyiz" diyen Kazimi, "Hepimiz büyük bir tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. Irak toplumu ve hükümeti büyük engellerle karşı karşıya. Geçmişte, çatışmaları çözmek için girişimlerde bulunduk. Bütün partiler memnuniyetle karşıladı. Sorunları ancak diyalogun çözeceğini vurguluyoruz” diye konuştu.

BERHEM SALİH’TEN SİYASİ GÜÇLERE ÇAĞRI

Diğer yandan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bugün siyasi güçlere siyasi krizi sona erdirme, akla ve anayasaya başvurma ve ‘tıkanmaya’ son verme çağrısında bulundu.

Salih konferansta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddetle mücadele çabalarının güçlendirilmesi ulusal bir görevdir ve insan ticareti olgusuyla mücadelede güvenlik servisleri desteklenmelidir” dedi.

Sadr hareketi, geçen hafta Yeşil Bölge'deki karargahının önüne çadırlar kurarak Irak Yüksek Yargı Konseyi yetkililerine yönelik kampanyasını tırmandırmıştı. Bu durum Konsey'i çalışmalarını dondurmaya itti.

Salih, “Bugün yaşadığımız siyasi anlaşmazlık, çözüm geliştirmek için daha fazla diyalog gerektiriyor ve çözüme ulaşmak için herkesin sorumluluğu bulunuyor” dedi.

Kazımi, hükümetinin Irak'ın yaşadığı birçok krize çözümler geliştirmek için çok şey yaptığını ve bugün önemli olanın Iraklıların güvenliği olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Yargıtay Başkanı birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Salih'in konutunda krizden çıkmak için diyaloğun ve devlet kurumlarına saygı duymanın önemini vurguladıkları bir toplantı yapmıştı.

Ülkede Sadr Hareketi ile Koordinasyon Çerçevesi arasında siyasi anlaşmazlık yaşanıyor.