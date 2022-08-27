Hükümetten Beşikçi’ye Halepçe daveti

ERBİL (K24)

Sosyolog İsmail Beşikçi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Kültür ve Gençlik Bakanı Hemey Heme Said, Halepçe’yi ziyaret etmesi için Kürdistan Bölgesi’ne davet etti.

Daveti kabul eden Beşikçi’nin yakın zamanda Halepçe’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Tanınmış Türk yazar ve sosyolog İsmail Beşkçi, yazılarında sürekli Kürt milletinin haklarını savunuyor.

Kürt haklarını savunduğu için 100 yıl hapis cezasına çarptırılan Beşikçi, 17 yıl hapis yattı.

Beşikçi, Kürdistan'ın uluslararası sömürge olduğunu ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında bölünmüş olduğunu savunuyor.