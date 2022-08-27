ABD'den şarkıcı Gülşen açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen günlerde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" denildi.

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nce, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklanmıştı.