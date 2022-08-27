Liverpool'dan 9 gollü tarihi galibiyet

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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Bournemouth'u 9-0 mağlup etti.

Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayan Liverpool, Luis Diaz'ın 3 ve 85, Harvey Elliott'ın 6, Trent Alexander-Arnold'ın 28, Roberto Firmino'nun 31 ve 62, Virgil van Dijk'ın 45, Chris Mepham'ın kendi kalesine 46 ve Fabio Carvalho'nun 80. dakikada attığı gollerle 9 farklı galibiyete ulaştı.

Ligde ilk galibiyetini alan Liverpool, puanını 5'e çıkardı. Bournemouth 3 puanda kaldı.

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig tarihinin en farklı skor rekorunu egale etti.