Kılıçdaroğlu: Sedat Peker'in iddialarının tamamı doğrudur, suç duyurusunda bulunacağız

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Habertürk canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Sedat Peker’in açıklamaların tamamının doğru olduğu ve suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Yargı ilk kez 2018 sonrası bu kadar siyasallaştı. Bir suç örgütü lideri var; Sedat Peker. Açıklamalar yapıyor. İtiraf ediyor. Hangi savcı harekete geçti. Biz pazartesi suç duyurusunda bulunacağız. Kişi yer, zaman, saat, isim veriyor. Daha ne versin? Elinden tutup getirse, savcı 'aman bunu getirme, başım belaya girmesin' diyecek.

'Ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var' dendi. Üzerine gittik, 'Cumhuriyet savcısına bildireceğim' dendi. Bildirdi mi? Bildirmedi. Acaba İçişleri Bakanı da o suçun ortağı mı? Bu kadar kirlenen, herkesin birbirine gebe kaldığı ortamda kimse çıkıp da konuşamıyor. Peker'in iddialarının tamamı doğrudur. Çünkü taraf zaten. 'Biz bunu yaptık' diyor. Savcı niçin çağırmıyor? Çağırırsam başım belaya girer diye düşünüyor.”

ŞENYAŞAR AİLESİNİN ADALET TALEBİ

Urfa’da adliye önünde adalet talebiyle oturma eylemi yapan Şenyaşar ailesiyle ilgili konuşan CHP lideri, “Bir siyasetçinin baskısıyla bir kişi herhangi bir yere devlet, yargı bürokrasisi içerisinde bir yere gelmişse hakim hukukun üstünlüğü ve vicdanına göre karar veremez. Bütün olumsuzluklara rağmen hala hakim ve savcılarımız var. Bunu da biliyorum. Onların hepsine buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Milletimin önünde söz veriyorum, kirliliğe bulaşan hakim, savcı, genel müdür kimse tamamını devlet kurumundan temizleyeceğim. Şenyaşar Ailesi, çocukları öldürüldü, bu kadın elinde bir kâğıt adalet istiyor. 3 savcı iddianame yazamadı korkudan. Niçin, öldürenler AK Parti'nin yakınlarıymış. Katilin yakını mı olur?” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI

6 partinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin ise Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"6 lider oturup karar verecek. Bu süreç gayet güzel işler. Hiç konuşulmadı. Yeri ve zamanı gelince konuşulacak tabii. Şu anda yayımladığımız bildiride seçeceğimiz cumhurbaşkanının niteliklerini sıraladık. Burada dayatma mantığıyla gitmek doğru değildir. Oturacağız, olgun insanlarız, ortak hedefimiz var. Bu ülkede bozulan devlet çarkını yeniden düzeltmek, giden demokrasiyi geri getirmek, adaleti yeniden tesis etmek, işi ehline teslim etmek, vatandaşa hayat standardı sağlamak... Bunlarla ilgili kuralları belirlememiz lazım. Kamuoyunu ikna etmemiz lazım. Cumhurbaşkanı gelip oturacak yerine, ama sonuçta bizim öngördüğümüz hedeflerin tümünün gerçekleşmesi gerekiyor. Önce bu hedefleri belirleyeceğiz. Hiç endişe etmeyin 6 liderin çıkaracağı aday 13. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu cumhurbaşkanı olacak. 6 liderin konuşmadığı bir olayı benim konuşmam yakışık olmaz.”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında anketlerde AK Parti’yi geçtiklerini belirterek, “Anketler var. Şimdi az biraz AK Parti'nin üstündeyiz, daha da artacağız, bundan sonraki süreçlerde biraz daha iyi noktalara geleceğiz” dedi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu erken seçimi neden istediklerini şu söylerle ifade etti:

“Seçimin biraz erken olmasını istememizin nedeni Türkiye ekonomik olarak çok daha ağır koşullar altında kalmasın diye. Bu kafayla hiç düzeltemezler, her gün zam geliyor. Allah yardımcısı olsun fakirin fukaranın, kışı nasıl geçirecekler, onu da bilmiyorum. Her partide çok iyi ekonomi kurmayları var. Zaman zaman biraraya geliyorlar. Önemli kararlar alıyoruz. 6 ayda bu ülkede vatandaşa bir nefes aldırırız. 3 ay desem doğru olmaz. Bu ülkenin insanının ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Neyi nasıl yapacağımızı bilgilendirirsek, halkı kandırmazsak, doğru neyse ifade edersek vatandaş desteğini bizden çekmez.”