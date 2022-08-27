Yaşam

'Ebru Gündeş ile Kürt iş insanı Xoşnaw evlendi' iddiası

Ebru Gündeş'in Kürt iş insanı Resen Xoşnaw ile ilişkisi bir süredir gündemdeydi.
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kürdistan Ebru Gündeş Resen Xoşnaw Dubai

HABER MERKEZİ

Türk sanatçı Ebru Gündeş’in Resen Xoşnaw ile sessiz sedasız evlendiği iddia edildi.

Kendisinden 19 yaş küçük Kürdistanlı genç insanı Resen Xoşnaw ile görüştüğü bilinen ünlü şarkıcı hakkında çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi.

Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmayıp en önden izleyen Xoşnaw ile ortaya çıkan fotoğrafları ilişkiyi belgelemişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Ebru Gündeş ve Resen Xoşnaw'ın sessiz sedasız evlendiği ve Dubai'ye yerleşme kararı aldığı ileri sürüldü.

Dubai'de evlenen ünlü şarkıcının aynı zamanda kızı Alara için Dubai'de okul baktığı ve temelli olarak oraya yerleşmek istediği de ileri sürüldü.

Gündeş henüz bir açıklama yapmadı.

İddialara göre Gündeş, sadece konser olduğu zamanlarda Türkiye'ye gelecek.

 

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