Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Rojava, 'güvenli bölge' ve YPG'yi görüştü

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Şark’ul Awsat gazetesinin haberine göre, Suriye Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk ile Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

Haberde, Şam’ın Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istediğini, Ankara’nın ise Rojava’da "güvenli bölge" oluşturulmasını istediği vurgulanırken, Rusya’nın ise farklılığın önüne geçmek için arabuluculuk yapmaya devam edeceği ve ‘ayrılıkçı’ hareketlere karşı her iki tarafın da (Ankara ve Şam) koordine olmasını istediği vurgulandı.

Ayrıca haberde,Türkiye ile Suriye arasında Lazkiye, Tahran ve Moskova'da farklı düzeylerde çok sayıda gizli görüşmenin yapıldığı belirtildi.

Memlük ve Fidan arasında Rusya'nın gözetiminde yapılan görüşmede, Memluk'un Türkiye'den Soçi anlaşmalarına uymasını, Halep ile Lazkiye arasındaki uluslararası yolu açmasını ve Suriye topraklarından çekilmesini istediği, Hakan Fidan’ın ise, YPG'ye karşı işbirliği ve siyasi çözüm arama talebinde bulunduğu kaydedildi.

Haberin devamında Rusya’nın Türkiye'nin Rojava ve Suriye'ye yönelik askeri operasyon planlarını durdurduğuna ve Türkiye’nin konuya ilişkin açıklamalarını değiştirdiğine inandığı ifade edildi.

Ayrıca Rusya’nın Türkiye'nin Suriye'den çekilmesinin gerçekleşeceğine, ancak bu çekilmenin yakın gelecekte olmayacağına inandığı ve Rusya'nın şuan her iki tarafın ortak noktalarını içeren bir plan üzerinde çalıştığı ifade edildi.