Kurdistan24 Dilşad Said’in belgeselini çekiyor

ERBİL (K24)

Kurdistan24 Medya Kuruluşu, ünlü Kürt müzisyen Dilşad Said’in 50’nci sanat yılı dolayısıyla sanatçının yaşamını konu alan bir belgesel hazırlıyor.

Belgesel, Dilşad Said’in 50 yıldır Kürdistan’da ve yurtdışında Kürt sanatı için yaptığı hizmetlere bir saygı ifadesi olarak çekiliyor.

Kurdistan24 haber bültenin konuk olan Dilşad Said, “Yarım yüzyıldır üzerinde çalıştığım eserlerin tanıtımı için gösterdiği çabadan ötürü Kurdistan24 Medya Kuruluşu’na teşekkür ediyorum. Medya bu şekilde Kürt sanatına önem verirse, elbette daha fazla gelişme sağlayacaktır” dedi.

Kürdistan Bölgesi’ne dönüşü ve Kürt sanatına burada öncülük etmesiyle ilgili Said, “Bir önceki hükümet döneminde Sayın Neçirvan Barzani’ye, Kürt sanatının gelişmesi ve ona hizmet için bir akademi kurulması projesi sunmuştum ve yeri belirlenmişti. Ancak proje uygulamaya geçmemişti. Her zaman Kürdistan Bölgesi’ne dönmeye ve Kürt sanatına hizmet etmeye hazırım” şeklinde konuştu.

DILŞAD SAİD KİMDİR?

1958 yılında Duhok’ta Duhok’ta dünyaya geldi. Bağdat’ta lisans öğrenimini tamamlayan Dilşad Said, Bağdat Radyo ve Televizyonu’nun orkestrasında çalıştı. 1979’da Duhok Müzik Grubu’nu kurdu.

1984-88 yılları arasında Galler Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1991 yılında Avusturya’ya yerleşti ve bu ülkedeki üniversitelere müzik dersleri verdi.

Dilşad Said, Peşmerge’nin DAİŞ’le mücadelesi sırasında yapılan “Peşmerge” ve “Şengal” isimli senfonilerini yönetti.