Türkiye: Yunanistan Türk jetlerine radar kilidi attı

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi.

AA’da yer alan haberde, “Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı” denildi.

Haberde ayrıca Kıbrıs yönetiminin, 1997-1998'de Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan’ın Girit Adası’na konuşlandırdığına yer verildi.

Yunanistan'ın ilk denemesini 2013'teki "White Eagle" tatbikatında yaptığı yaklaşık 80 mil menzilli S-300 hava savunma sisteminin 4 sistem ve 8 fırlatma rampası bulunuyor.