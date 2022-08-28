Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi taraflar toplanıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Hewami gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa taslağının hazırlanması ve parlamento seçimlerinin yapılması konularını değerlendirdi.

Hewrami, anayasa taslağının hazırlanması için yasal komisyonun görevlendirildiğini söyledi. Komisyonda, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu), Azadi ve Serdem hariç Kürdistan Parlamentosu’nda bulunan tüm partilerin temsilcilerinin yer aldığını kaydeden Hewrami, söz konusu partilerden de komisyona temsilci göndermeleri çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Seçimlerle ilgili ise Hewrami, “Örneğin siyasi taraflar bugün seçim üzerine mutabakata varsa bile Seçim Komisyonu’nun en az 6 aylık hazırlık sürecine ihtiyacı var” dedi.

Hewrami, siyasi tarafların, seçim konusunu görüşmek üzere önümüzdeki hafta toplanacağını aktardı.

1 Ekim’de yapılması gerek seçimler, tarafların mutabakata varamaması nedeniyle bu tarihte yapılamıyor.

Kürdistan Parlamentosu’nun yasama dönemi Kasım ayında sona eriyor.

7 Eylül’de yapılacak parlamento oturumunda seçim konusu en sıcak gündem başlığı olacak.