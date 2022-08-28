Sadr Hareketi: Milislerin olmadığı bir Irak talep ediyoruz

BAĞDAT (K24)

“Sadr’ın Bakanı” olarak bilinen Salih Muhammed yaptığı açıklamada, “Esaret altında olmayan yeni bir Irak için gelin. Ne milisler, ne işgal, ne yolsuzluk, ne uyuşturucu, ne kontrolsüz silahlar ne de daha önce denenmiş kişiler olsun” dedi.

Salih Muhammed, Irak’ta adaletli mahkemelerin olması ve bileşenlere saygı duyması gerektiğini belirterek, hükümetin de vatandaşlara hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

“Sadr’ın Bakanı” dün de Twitter’dan yaptığı açıklamada, Sadr Hareketi dahil, ABD’nin 2003 yılında Irak’a müdahalesi sonrası siyasi sürece katılan taraflardan hiçbirinin yeni hükümette yer almaması gerektiğini belirtmişti.

Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu yöneticilerinden Fazıl Mewat ise bugün yaptığı açıklamada, Sadr Hareketi’nin çağrısını reddetti.

Irak Parlamentosu’na girerek protestolara başlayan Sadr yanlıları, geçtiğimiz günlerde Yüksek Yargı Konseyi binasının önünde eyleme başlamış, Konsey ve Parlamentonun feshedilmesi talebinde bulunmuştu.

Sadr Hareketi, bazı siyasi tarafların bu eylemi kınamasına, “Yolsuzluklarının ortaya çıkmasından korkuyorlar” şeklinde yanıt verdi.

Irak’ta 2021 Ekim ayında yapılan seçimler sonrası halen hükümet kurulabilmiş değil.