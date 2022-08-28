Politika

Neçirvan Barzani Bağdat ve Necef’i ziyaret edecek

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin, Irak’taki siyasi çıkmaza çözüm bulunması için Başkan Barzani’nin aldığı inisiyatif doğrultusunda Bağdat ve Necef’e ziyarette bulunacağı bildirildi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Bağdat siyasi kriz Irak

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani Bağdat ve Necef’e ziyarette bulunacak.

Neçirvan Barzani’nin, Başkan Mesud Barzani’nin aldığı inisiyatiften hareketle Irak’ın içinde bulunduğu siyasi çıkmazdan bir çıkış yolunun bulunması amacıyla siyasi taraflarla bir araya geleceği belirtildi.

Ziyaretin tarihine ilişkin ise bilgi edinilemedi.

Irak’ta geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılan genel seçimler sonrası halen siyasi taraflar yeni hükümetin kurulması konusunda anlaşma sağlayamadı.

Öte yandan Sadr Hareketi taraftarlarının Irak Parlamentosu önünde başlattığı grev, tansiyonu daha da yükseltti. Sadr yanlıları parlamentonun feshedilip erken seçime gidilmesini istiyor. Seçimlerden birinci çıkan Sadr Hareketi, hükümet kurma çabalarında başarısız olunca parlamentodaki temsilcileri istifa etmişti.

Koordinasyon Çerçevesi ise erken seçime itirazları olmadığını ancak parlamentonun toplanıp erken seçim konusunu görüşmesi gerektiğini belirtiyor.

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