Politika

Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırı önlendi

Peşmerge Güçleri, Kor Mor gaz sahasına yönelik bir saldırıyı önledi.
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Saldırı için hazırlanan roketatarlardan biri
Saldırı için hazırlanan roketatarlardan biri
kürdistan Kor Mor gaz sahası Katyuşa Roketli saldırı

GERMİYAN (K24)

Peşmerge Komando Güçleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Zembur yakınlarında 4 katyuşa roketinin ele geçirildiği bildirildi.

Roketlerin, Süleymaniye’ye bağlı Çemçemal ilçesinin Kadir Kerem nahiyesinde bulunan Kor Mor gaz sahasına saldırıda kullanılmak amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

25 Haziran’da Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı sonrası Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail bölgeye giderek incelemelerde bulunmuş ve bölgedeki güvenlik gücü sayısının artırılması kararlaştırılmıştı.

25 Temmuz’da gaz sahasına bir kez daha katyuşa roketleriyle saldırı düzenlenmişti.

Peşmerge Güçleri saldırılar sonrası bölgede operasyon gerçekleştirmişti.

2007 yılında faaliyete geçen Kor Mor gaz sahasında Birleşik Arap Emirlikleri firmaları olan Dana Gas ve Hilal üretim yapıyor.

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